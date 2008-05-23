На шахті в Донецькій області загинули 4 гірники

Внаслідок викиду вугілля на шахті «Краснолиманська» в Донецькій області загинули 4 гірників. Ще трьох травмовано, доля п`ятьох залишається невідомою.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 4.10 у вентиляційному ходку другої західної лави (тупикова виробка завдовжки 350 м) стався викид вугілля.

За попередніми даними, аварія захопила 12 гірників (раніше повідомлялося про 10).

На шахту оперативно прибули 11 відділень рятувальників, а також 7 реанімаційно-протишокових груп лікарів і командний склад штабу.

Зараз рятувальники продовжують розвідування аварійних виробок і рятувальні роботи.