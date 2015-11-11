ГПУ: Лукаш допитали у справах про злочини проти Майдану як свідка

Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш була допитана в Генпрокуратурі щодо подій Майдану як свідок.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.

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"На сьогоднішній день пані Лукаш була у нас в Генпрокуратурі, допитана по цим справам поки як свідок. Ми знаємо дуже багато епізодів, де її безпосередньо прізвище фігурує у зв'язках з колишнім президентом Віктором Януковичем, тому поки слідство з'ясовує обставини можливої причетності пані Лукаш саме до безпосередньої участі в діяльності злочинної організації Януковича", - заявив Куценко.

Також захист екс-міністра юстиції оскаржив обраний їй запобіжний захід. Про це сама Лукаш заявила в ефірі "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, екс-міністр повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою її зникнення вважається 28 липня 2015 року.

У той же час Лукаш стверджує, що вона перебувала в Україні і не переховувалася від слідства.

Прокуратура 5 листопада Лукаш повідомила про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави у розмірі 5,1 млн грн.

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Того ж дня народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш, проте вона протягом вихідних залишалася в СІЗО.

9 листопада прокурор ГПУ Куценко повідомив, що Лукаш знаходиться в Генпрокуратурі, де з нею проводяться необхідні процесуальні дії, пов'язані із запобіжним заходом.

Того ж дня Лукаш з електронним браслетом залишила Генеральну прокуратуру.