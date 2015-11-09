Лукаш вимагає допитати її у справах про злочини проти Майдану

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

«Я вільна, я з браслетом. Весь ранок я провела в слідчому ізоляторі СБУ, а цілий день я була в ГПУ. Обійшла всі кабінети і просила допитати мене у справі про Майдані, так широко розрекламованому прес-службою ГПУ», - розповіла вона.

За словами Олени Лукаш, протягом більше п'яти днів їй так і не вдалося знайти у правоохоронних органах осіб, зацікавлених у цьому допиті. «П'ять діб я просила мене допитати. Тепер буду шукати зацікавлених у цьому осіб. Можливо, оголошу прокурора в розшук... Його звуть Деркач Олександр Сергійович», - сказала екс-міністр.

Крім того, Лукаш підтвердила, що планує подавати апеляційну скаргу на постанову Печерського районного суду Києва про взяття її під варту. «Будемо боротися. Зараз готуємо апеляцію. Це апеляція на постанову суду про запобіжний захід. Також зробимо письмові заяви до всіх правоохоронних органів з вимогою мене допитати», - підсумувала вона.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, екс-міністр повернулася в Україну, і була затримана в Києві. Датою її зникнення вказується 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада Лукаш повідомила про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував Лукаш з можливістю внесення застави в розмірі 5,1 млн грн.

У той же день колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов написав у Facebook, що народний депутат Вадим Новинський вже вніс заставу за Лукаш, проте вона продовжує перебувати в СІЗО.

Сьогодні, 9 листопада, прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив, що Лукаш знаходиться в Генпрокуратурі, де з нею проводяться необхідні процесуальні дії, пов'язані з мірою запобіжного заходу.