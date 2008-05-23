На Херсонщині оголосили штормове попередження

У Херсонській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, сьогодні вранці та вдень у Херсоні та місцями по області очікуються грози, град, шквал 15-20 м/с, місцями по області сильні опади.