Уряд рекомендує зробити вихідними 1-3 і 7-10 січня
18:53, 11 листопада 2015Суспільство
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Кабінет міністрів рекомендує зробити вихідними 1-3 і 7-10 січня 2016 року для святкування Нового року і Різдва.
Уряд рекомендує зробити вихідними 1-3 і 7-10 січня / Фото УНІАН
Про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко.
Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень, перенести робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня.
Крім того, робочий час 31 грудня і 6 січня рекомендується скоротити на одну годину.
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