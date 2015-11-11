Уряд рекомендує зробити вихідними 1-3 і 7-10 січня

18:53, 11 листопада 2015
Суспільство
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Кабінет міністрів рекомендує зробити вихідними 1-3 і 7-10 січня 2016 року для святкування Нового року і Різдва.

Фото УНИАН

Про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко.

Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень, перенести робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня.

Крім того, робочий час 31 грудня і 6 січня рекомендується скоротити на одну годину.

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