Правління НБУ підтверджує курс 4,85 грн./дол.

12:22, 23 травня 2008
Суспільство
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Інформація від Стельмаха

Володимир Стельмах
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