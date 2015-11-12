Бойовики намагалися перепродати ліки з російського "гумконвою" на підконтрольній Києву території (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

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Під час огляду автомобіля співробітники СБ України виявили медикаменти, які потрапили до "ЛНР" як гуманітарна допомога з РФ. На упаковці було зазначено адресу відправника – "Федеральное Госбюджетное учреждение "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России, г. Москва".

Крім цього, в машині виявлено дозвіл на перевезення медпрепаратів для лікувальних закладів "ЛНР", виданий "Министерством здравоохранения ЛНР" комунальному підприємству Луганської області "Фармація". В СБУ зазначили, що документ підписано фейковим міністром Ларисою Айрапетян.

"За словами експертів, цей випадок свідчить про продаж чиновниками самопроголошеного "Мінздрава ЛНР" дефіцитних ліків з гуманітарної допомоги для особистого збагачення. На фоні зубожіння пересічних громадян, постійної нестачі препаратів у лікарнях на тимчасово окупованих територіях, терористи "ЛНР" цинічно спекулюють ліками першої необхідності", - підкреслили в СБУ.

Як повідомлялося, 44-й "гуманітарний конвой" РФ вторгся на окупований Донбас 12 листопада.