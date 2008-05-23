Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. В Україні, окрім східних областей, Криму та Приазов`я, короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південний, на заході північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометценрі, температура вночі 11-16°, вдень 19-24°, у східній частині 25-28°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

25-26 травня - мінлива хмарність. Місцями невеликий (26 травня вдень у східних областях, Криму та Приазов`ї помірний) короткочасний дощ, окремі грози; температура 25 травня вночі 8-13°, вдень 14-19°, у південній частині та східних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°, 26 травня вночі 5-10°, вдень 12-17°, на півдні і сході вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°, вдень 17-22°. У західних областях без істотних опадів; температура вночі 4-9°, вдень 11-16°; на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 17-22°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 26 травня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

27- 28 травня - переважно без опадів, лише 27 травня у східних областях, 28 травня вночі у західних, а вдень і у північних та центральних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині та на Закарпатті 10-14°; вдень 16-22°, 27 травня у східних, а 28 травня у західних областях 11-16°, на Закарпатті 22-26°.

У Києві в суботу очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

25-26 травня - мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, лише вночі 25 травня без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура 25 травня вночі 8-13°, вдень 14-19°; 26 травня вночі 5-10°, вдень 12-17°.

27- 28 травня - переважно без опадів, лише вдень 28 травня невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 16-21°.