У Харкові під час громадських слухань з питань декомунізації почалися бійки (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у зв'язку з цим головуючий на слуханнях заступник Харківського міського голови Ігор Терехов оголосив про закінчення слухань.

На початку засідання Терехов надав слово заступнику голови міської комісії з топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексій Хорошковатому. Він став зачитувати російською мовою запропоновані міською комісією варіанти перейменування об'єктів. Чиновник також озвучив пропозицію перейменувати Жовтневий район Харкова в Жовтневий район, проте в честь дня визволення України від нацистських загарбників, який відзначається у жовтні; Фрунзенський район міста - у Фрунзенський район, проте в честь Героя Радянського Союзу з Харкова Тимура Фрунзе, який загинув під час Другої світової війни; Дзержинський район - Дзержинський район, також на честь видатного харків'янина.

Читайте такожУ Чернівцях перейменували півсотні вулиць

Крім того, Хорошковатий озвучив пропозицію перейменувати Ленінський район Залізничний, Ордженікідзевський - в Індустріальний, а також пропозиції щодо перейменування проспектів і вулиць.

Представники громадськості в залі почали освистувати Хорошковатого і вимагати, щоб він виступав українською мовою. На ці вигуки чиновник заявив російською мовою: "Російська мова теж абсолютно зрозумілий для харків'ян".

Після цього виступили ще два члени президії громадських слухань. На їх виступи деякі учасники слухань свистом реагували. Люди почали збиратися біля сцени. Однак їх стримували представники громадської самооборони. Через деякий час на сцену вирвалися кілька хлопців, які затіяли бійку з активістами самооборони біля сцени і на сцені.

У зв'язку з цим головуючий на засіданні Терехов заявив: “Враховуючи ситуацію, що склалася, - це небезпечно для всіх людей - ми перериваємо слухання».

Члени президії і більшість учасників заходу залишили будівлю кіноконцертного залу "Україна", де проходили слухання. Проте в залі залишилося кілька сотень людей. Проукраїнські активісти закликають продовжити слухання.