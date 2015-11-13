Погода на сьогодні: п'ятниця буде вітряною, дощі - лише у східних регіонах

08:37, 13 листопада 2015
Суспільство
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По всій Україні, крім сходу, хмарно з проясненнями, без опадів.

Погода 13 листопада / luxfon.com

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Сьогодні 13 листопада, у західних та північних областях вдень очікується +8..+10, вночі +4..+7.

У центрі синоптики обіцяють вдень +8..+11, нічна температура складе +5..+8.

На півдні повітря вдень прогріється до +13..+15, вночі +7..+9.

На сході вдень +7..+9, а вночі можливі сильні дощі, температура +4..+6.

Також синоптики попереджають, що 13 листопада в Україні, крім більшості західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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