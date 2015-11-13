Погода на сьогодні: п'ятниця буде вітряною, дощі - лише у східних регіонах

По всій Україні, крім сходу, хмарно з проясненнями, без опадів.

Про це повідомляє український Гідрометцентр. Читайте такожЛьодовик, здатний при таненні підвищити рівень світового океану на 50 см, розколовся в Гренландії Сьогодні 13 листопада, у західних та північних областях вдень очікується +8..+10, вночі +4..+7. У центрі синоптики обіцяють вдень +8..+11, нічна температура складе +5..+8. На півдні повітря вдень прогріється до +13..+15, вночі +7..+9. На сході вдень +7..+9, а вночі можливі сильні дощі, температура +4..+6. Також синоптики попереджають, що 13 листопада в Україні, крім більшості західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter