Поїзди по Україні бігатимуть швидше

Графіком руху поїздів на 2008/2009 роки, який вводиться в дію в Україні з 25 травня цього року, технічну швидкість пасажирських поїздів підвищено на 0,5 км/год. - до 63,1 км/год.

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

Маршрутну швидкість всіх пасажирських поїздів «Укрзалізниці», порівняно з минулим графіком, збільшено на 0,4 км/год., і вона становить 53,5 км/год.

Зокрема, швидкість швидких поїздів (з урахуванням швидкісних і прискорених) збільшена на 0,2 км/год. - до 58 км/год., швидких і далекого сполучення, - на 0,2 км/год - до 55,2 км/год.

Щодо технічної і маршрутної швидкостей міждержавних пасажирських поїздів, то ці швидкості підвищено проти рівня минулого року на 0,4 км/год., і вони становлять, відповідно, 65,2 км/год. і 54,8 км/год.

Збільшиться швидкість і вантажних потягів. Технічна швидкість вантажних потягів у новому графіку підвищена на 0,5 км/год. і становиме 45,9 км/ч. Дільнична швидкість збільшена також на 0,5 км/год. і становитиме 40,4 км/год.