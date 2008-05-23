Тимошенко все ж таки може відмовитися від ”війни” з Vаnco

Робочу групу уряду України з переговорів із компанією Vаnco (CIF) очолив голова групи радників прем`єр-міністра України Віталій ГАЙДУК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Мінську повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України 21 травня.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почало міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не має наміру змінювати позицію відносно компанії Vanсо.

У свою чергу Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД». Цим документом зупинено дію наказу Мінприроди із зобов`язанням його скасувати.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.