Порошенко: нічого особистого, жодної політики, вето - як вето

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявляє про відсутність політизації при ветуванні Радою рішення Правління НБУ про підвищення офіційного курсу гривні до долара.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв`ю журналістам він повідомив, що рішення про вотування постанови НБУ, якою офіційний курс гривні встановлювався на рівні 4,85 грн./дол., приймалося одностайно, при цьому голова Правління НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ утримався.

«Одностайно (ухвалювалося рішення про ветування - УНІАН), що підтверджує, що не було ніякого політизування на засіданні, окрім голосу голови НБУ, який утримався», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Також він зазначив, що на сьогодні немає жодних особистих конфліктів між Правлінням і Радою НБУ.

«Жодних особистих конфліктів між Радою Банку і Правлінням не існує. Суперечність, що на сьогодні сформована, це суперечність інституційна», - наголосив П.ПОРОШЕНКО.