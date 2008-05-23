Порошенко: нічого особистого, жодної політики, вето - як вето
Аргументи голови Ради НБУ
Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявляє про відсутність політизації при ветуванні Радою рішення Правління НБУ про підвищення офіційного курсу гривні до долара.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв`ю журналістам він повідомив, що рішення про вотування постанови НБУ, якою офіційний курс гривні встановлювався на рівні 4,85 грн./дол., приймалося одностайно, при цьому голова Правління НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ утримався.
«Одностайно (ухвалювалося рішення про ветування - УНІАН), що підтверджує, що не було ніякого політизування на засіданні, окрім голосу голови НБУ, який утримався», - сказав П.ПОРОШЕНКО.
Також він зазначив, що на сьогодні немає жодних особистих конфліктів між Правлінням і Радою НБУ.
«Жодних особистих конфліктів між Радою Банку і Правлінням не існує. Суперечність, що на сьогодні сформована, це суперечність інституційна», - наголосив П.ПОРОШЕНКО.