СП кличе Порошенка та Стельмаха на переговори

У Секретаріаті Президента України вважають, що Правління і Рада Національного банку України мають сісти за стіл переговорів для того, щоб вирішити ситуацію з офіційним курсом гривні до долара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК журналістам.

«Нам необхідно сісти за стіл переговорів, і сподіваюся, що цей стіл переговорів - це переговори Правління і Ради НБУ, які пройдуть наступного тижня. Мають бути подані документи з обгрунтуванням, потрібно почути, безумовно, і аргументи голови Правління НБУ (Володимира СТЕЛЬМАХА), і голови Ради Нацбанку (Петра ПОРОШЕНКО), а також членів ради НБУ», - сказав О.ШЛАПАК.

Також, озвучуючи думку Президента України Віктора ЮЩЕНКА про ситуацію, що склалася, з курсом гривні, О.ШЛАПАК повідомив, що Президент вважає за необхідне провести розрахунки щодо впливу зміни курсу гривні на основні сфери економіки «для того, щоб прийняти принципово правильне і більш зважене рішення».