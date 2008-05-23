СБУ: схеми купленого голосування проваляться, якщо стежити за мобілками

Аналіз результатів роботи СБУ щодо забезпечення законності під час виборів депутатів Київської міської ради та мера столиці свідчить про те, що головним елементом корупційних схем підкупу громадян (“Вавилон”, “Карусель” та ін.) є використання технічних засобів для візуальної фіксації моменту голосування.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, з метою запобігання реалізації таких корупційних схем СБУ підтримує ініціативу Комітету виборців України і звертається до всіх, на кого Законом покладено організацію та контроль за проведенням виборів, з проханням вжити заходів для уникнення ситуації, коли виборець фіксує свою відмітку у бюлетені на мобільний телефон.

СБУ просить також всі територіальні та дільничні виборчі комісії звернути увагу на необхідність провести роз’яснювальну роботу серед виборців безпосередньо під час голосування та нагадати громадянам про їхнє невід’ємне право вільно обирати, яке закріплено статтею 38 Конституції України.