Блок Кличка: у Києві поширюється наклепницька газетка

Блок Кличка вважає провокацією розповсюдження газети “Раритетний час Кличка”, яка містить неправдиву інформацію про Віталія КЛИЧКА і його політичну силу.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Блоку Кличка Мар’яна ПОЧТАР, в блоці вважають, що розповсюдження такої газети підпадає під ознаки карного злочину, а саме перешкоджання волевиявленню громадян шляхом обману.

М.ПОЧТАР повідомила, що працівники міліції в кількох районах Києва затримали близько десятка осіб, які займалися розповсюдженням цієї «газети», а також встановлено особи, які керували добором людей для здійснення “брудної роботи, отримували гроші та матеріали від замовників”.

Вона повідомила, що працівники міліції встановили мережу розповсюджувачів, автотранспорту, організаторів, які вказали, хто замовляв цю роботу.

За словами М.ПОЧТАР, безпосередньо вилучено записи, контакти, мобільні телефони осіб, які зазначені як особи з команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

М.ПОЧТАР також повідомила, що працівники прокуратури відмовляють у порушеннях кримінальної справи, неофіційно зазначаючи, що їм непотрібні неприємності зі столичною прокуратурою.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Блок Кличка звинуватив команду мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у причетності до розповсюдження видання «Раритетний час Кличка», яке містить неправдиву інформацію про В.КЛИЧКА і його політичну силу.