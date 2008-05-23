На тестування з географії не прийшов майже кожний четвертий

Завершилося зовнішнє тестування випускників шкіл з географії.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, участь у тестуванні взяли 24 тисячі 254 особи, що становить 77% від загальної кількості зареєстрованих.

Бланки відповідей з цього предмета вже відправлені до дев`яти пунктів обробки. Результати надійдуть в індивідуальних конвертах до пунктів реєстрації до 18 червня.

Правильні відповіді на завдання з географії будуть опубліковані на інтернет-сайті Українського центру оцінювання якості освіти в суботу, 24 травня 2008 року.