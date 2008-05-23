Прикордонники застосували зброю, зупиняючи вантажівку

21:31, 23 травня 2008
Суспільство
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Інцидент на кордоні з Білоруссю

Прикордонники застосували зброю, зупиняючи вантажівку з контрабандою.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Державної прикордонної служби в Житомирській області.

Як йдеться в повідомленні, прикордонники 22 травня із застосуванням зброї затримали вантажівку з контрабандними запчастинами на території Житомирщини.

Під час інциденту на кордоні з Білоруссю водій ЗІЛа проігнорував вимогу прикордонників Житомирського прикордонного загону зупинитися і спрямував авто на них, повідомляє прес-служба. Прикордонникам вдалося уникнути наїзду. Вони почали стріляти по колесах вантажівки, яка через півтора кілометри зупинилася, однак пасажири та водій втекли.

Наразі ведуться пошуки втікачів та проводиться перевірка.

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