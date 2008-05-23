Луценко: наступного тижня Єдиний Центр вийде з коаліції
22:22, 23 травня 2008Суспільство
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"Є інформація..."
Міністр внутрішніх справ України, перший номер списку блока "Наша Україна - Народна самооборона" на виборах у Київраду Юрій ЛУЦЕНКО прогнозує, що наступного тижня представники “Єдиного центру” вийдуть з демократичної коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив, виступаючи сьогодні увечері на мітингу, який організував БЮТ на Софіївській площі в Києві.
За його словами, є інформація, що наступного тижня заплановано вихід народний депутатів України, які входять до “Єдиного центру”, зі складу коаліції.
Ю.ЛУЦЕНКО додав, що це буде зроблено з метою зруйнувати коаліцію, а потім висловити недовіру уряду.
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