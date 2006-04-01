Президент Польщі неофіційно перебуває у Львові

Президент Республіки Польща Лех КАЧИНСЬКИЙ сьогодні з неофіційною поїздкою відвідує Львів.

Візит глави Польської держави пов‘язаний з реалізацією українсько-польського культурного проекту – презентацією ораторії «Обітниці Яна Казимира», яка виконуватиметься 1 квітня у Кафедральному соборі Львова, а пізніше - у місті Ченстохові 1 травня цього року.

Крім цього, під час перебування у Львові Президент Польщі відвідає Личаківський цвинтар, де покладе вінки до могил польських воїнів та воїнів Української галицької армії, візьме участь у святковій службі Божій та зустрінеться з представниками польської громадськості.

Довідка УНІАН. «Обітниці Яна Казимира» - твір польського (львівського) композитора ХIХ сторіччя Адама Солтиса у виконанні митців обох країн під керівництвом відомого диригента, лауреата національної премії України ім.Т.Шевченка Ю.ЛУЦІВА.

1 квітня цього року виповнюється 350 років від дня складання у вищезгаданому храмі королем Яном Казимиром обітниці посвятити польський народ служінню Матері Божій Ясногурській на знак вдячності за захист від шведів. Згідно з легендою, чудесна поява Божої Матері над Ясною горою у Ченстохові під час облоги польського війська шведами викликала втечу останніх.