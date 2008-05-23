Кримські татари схвалюють європейські пріоритети України
Думка експерта
Переважна частина корінного населення Криму цілком позитивно ставиться до євроінтеграційного вектору української зовнішньої політики.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив президент Центру близькосхідних досліджень Олександр БОГОМОЛОВ у ході круглого столу «Конфліктний простір: земля, релігія і право в Криму».
За словами О.БОГОМОЛОВА, проведене Центром дослідження засвідчило, що позиція кримських татар у цьому питанні є ціннісно орієнована і зумовлена, насамперед, складним історичним минулим цього народу.
Говорячи про ставлення кримських татар до Росії, О.БОГОМОЛОВ відзначив, що корінне населення Криму сприймає Росію у контексті «травматичного досвіду». «А та частина кримських татар, що орієнтована на російський вектор, вважається маргінальною», - зауважив експерт.