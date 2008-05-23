Спілка спасіння села пікетувала Кабмін

Під стінами Кабінету міністрів понад 500 активістів Спілки спасіння села вимагали, аби влада звернула увагу на проблеми аграрного сектора.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам координатор пікетування Євген ЗВЯГІН зазначив, що вийти на мітинг активістів спонукала відсутність чіткої аграрної політики.

Зокрема, за його словами, спілка стурбована тим, що уже зараз у країні простежується тенденція до отримання швидкого прибутку, яка полягає у використанні величезних площ орних земель для отримання біопалива.

При цьому учасники акції вважають, що ніхто із влади не відслідковує, як використовуються ці землі, що призводить до виснаження родючих грунтів.

Ще однією проблемою села є відсутність правової захищеності.

Учасники акції обіцяють, що подібні мітинги будуть регулярними, якщо влада не буде реагувати на проблеми АПК.