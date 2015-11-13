У Держприкордонслужбі розповіли подробиці падіння українського Мі-2 у Словаччині (фото)

Про це йдеться в заяві Держприкордонслужби.

Держмитслужба повідомляє, що вночі 11 листопада близько 4:00 ранку на напрямку населених пунктів Ужгород (Україна) і Вишнє-Німецьке (Словаччина) прикордонний наряд, в умовах складної видимості, на слух зафіксував шум двигуна невпізнаного літаючого апарату. Ця інформація одразу була передана підрозділам Збройних сил України та колегам зі Словаччини.

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"Відразу був організований пошук можливого місця зльоту і посадки по обидві сторони кордону. В результаті пошукових дій сьогодні на території Словаччини в 35 кілометрах від кордону був виявлений цивільний вертоліт "Мі-2", який зазнав аварії. На борту літального апарату знаходилося два громадянина України та четверо вихідців з країн південно-східної Азії, в тому числі дві жінки. Ймовірно даний вертоліт використовувався зловмисниками для переправлення незаконних мігрантів. Уточнення обставин аварії триває", - йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Калиняк заявив під час екстреного брифінгу, що на борту українського вертольота Мі-2, що розбився на території республіки недалеко від кордону з Україною, летіли контрабандисти, повідомляє noviny.sk.

"Почалися оперативні заходи, проте, не зовсім успішні через сильний туман. Згодом вдалося знайти уламки вертольота Мі-2 у Стретовці округу Михайлівка. Тут були знайдені тіла шести контрабандистів, які, швидше за все, летіли на повітряному судні", - розповів міністр.

При цьому, за його словами, за вертольотом велося переслідування, від якого пілот намагався уникнути, зробивши кілька небезпечних маневрів, що і могло стати причиною катастрофи.

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"Ми поки розслідуємо всі обставини трагедії. Але слід констатувати, що контрабандисти вдаються до будь-яких, навіть небезпечних кроків, щоб перетнути наш кордон", - зазначив Калиняк.

За його словами, вертоліт виготовлений в Радянському Союзі - 60-х років минулого століття.

"Це гелікоптер з українським гербом," підтвердив міністр внутрішніх справ.

Мі-2 призначений для восьми чоловік на борту. На місці аварії поки знайшли шість тел. "Не виключено, що число загиблих може бути більше", - заявили в МВС.

Крім того, у відомстві не виключають, що подібний випадок з українським вертольотом міг бути першим.

Як повідомляв УНІАН, раніше в посольстві України в Словаччині підтвердили загибель шести людей. За даними посольства, вертоліт, швидше за все, перевозив нелегальних мігрантів. На борту було шість осіб, з яких п'ятеро неслов'янської зовнішності. Щодо їх громадянства інформації поки немає.

Куди прямував вертоліт, також поки не відомо. Раніше версію про нелегальних мігрантів висловили в Закарпатській ОДА. Також можливо, що вертоліт вилетів зі Львівської області.