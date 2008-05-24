Україна передала до Росії чотирьох звинувачуваних в економічних злочинах

Четверо громадян Росії, звинувачуваних у скоєнні економічних злочинів, екстрадовано Україною.

Усіх їх звинувачують у шахрайстві, легалізації злочинних доходів, розтраті, розкраданні й навмисному банкрутстві.

За даними прокуратури, Василь БУРАГА, Владислав БУТІН, Денис ТАСАКОВ і Андрій РИЖИКОВ були затримані в Україні. Генеральна прокуратура Росії направила до компетентних органів України запити про їхню видачу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні злочини.