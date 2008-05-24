Фестиваль електронної музики в Києві триватиме 48 годин

З 24 по 26 травня у Києві на аеродромі «Чайка» відбудеться фестиваль електронної музики FreeFatFestival.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор фестивалю Дмитро ПРИХОДЬКО на прес-конференції в УНІАН.

Д.ПРИХОДЬКО зазначив, що фестиваль достеменно продуманий як з технічного, так і з організаційного боку. Усі служби: пожежна, "швидка допомога", за словами директора, готові прийняти якнайбільшу кількість гостей.

«Ми організували повну безкоштовну доставку відвідувачів протягом усього фестивалю від станцій метро «Академмістечко» до аеродрому «Чайка», – сказав директор FreeFatFestival.

Шоу триватиме 48 годин, з 24 по 26 травня.

За словами Д.ПРИХОДЬКА, вперше в Україні на одну подію запросили 25 зірок світового рівня, світового класу. Це дуже відомі артисти та гурти, зокрема, Stereo MC, Faithless, MaxiJazz, Skye (Morcheeba), Kruder&Dorfmeister, Planet Funk та інші.

Концепція фестивалю заснована на тому, аби кожен відвідувач фестивалю знайшов свою музику, свого артиста, свій гурт. І це все разом має створити атмосферу свободи, сказав він.

На території фестивалю зроблено один з найбільших сценічних комплексів – більше ста метрів, найбільші екрани, які можна встановити, а також буде цікаве освітлення, додав Д.ПРИХОДЬКО.

Завтра, в суботу, фестиваль розпочнеться з марафону FreeFatPicnic. "Це спеціально обраний час для того, аби глядачі змогли прийти подивитися, настільки ми готові до шоу. У цій зоні гості також зможуть послухати відомі французькі та італійські колективи", - повідомив директор фестивалю.

На аеродромі «Чайка» буде потужна парковка, організатори готові прийняти 15 тисяч машин. Спеціально під фестиваль підготовлено усі транспортні розв’язки, тобто є три під’їзди до «Чайки». Усе погоджено з усіма службами комунікацій, у тому числі і міліцією та автоінспекцією, сказав Д.ПРИХОДЬКО.

Зона FreeFatPicnic буде вільна для входу, тут не буде ніяких квитків протягом усього фестивалю.

О 18-й год. у суботу відкриється фестивальна зона. Загалом на «Чайці» буде три зони, і, відповідно, три типи квитків.

Одноразовий квиток коштує 100 гривень, 150 – багаторазовий, 250 – у VІP-зону.

Д.ПРИХОДЬКО зазначив, що "боятися дощу не потрібно, бо якщо він падатиме, його розгонять літаками".

За словами директора FreeFatFestival, на проведення фестивалю витратили більше 1 млн. дол. "Це найбільш дорогий фестиваль в Україні, який тільки досі проводився", - додав він.