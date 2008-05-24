Ревальвація гривні призведе до скорочення операцій на ринку житла України.

Таку думку УНІАН висловив голова комітету з аналізу ринку при Асоціації фахівців з нерухомості, виконавчий директор Групи компаній «Планета Оболонь» Олексій КОТЕНКО.

За його словами, ревальвація гривні призвела до того, що доларові заощадження знецінилися, і, відповідно, покупцям тепер потрібно доплачувати різницю, що утворилася. «Грубо кажучи, ціни в доларах зросли через ревальвацію на 5-7%. Це стосується і первинних, і вторинних ринків. Природно, що такий стрибок обмежує попит», - сказав експерт.

Він вважає, що світова фінансова криза, чималий рівень інфляції формують невизначеність на ринку - учасники операцій не можуть прив`язатися до жодної валюти, оскільки гривня знецінюється, євро нестабільний, а долар падає.

О.КОТЕНКО зазначив, що коливання долара та інфляція гривні спочатку зумовили додатковий попит на нерухомість - люди вирішили захистити свої заощадження, а сьогодні вплив цього чинника на ціноутворення суттєво знизився порівняно з березнем-квітнем.

Своєю чергою попит на ринку нерухомості обмежує і підвищення відсоткових ставок за іпотекою та обмеження термінів кредитування, оскільки за останні роки частка іпотечних операцій часом сягала 70%, сказав експерт.

«Таким чином, ми бачимо з усіх боків обмеження споживання, у тому числі споживання на ринку нерухомості. З одного боку, це відбувається внаслідок адміністративного управління – як, наприклад обмеження кредитування та вилучення гривневої маси, з іншого – внаслідок загальносвітових процесів. Безумовно, це призведе до скорочення кількості операцій на ринку, проте, наскільки просядуть ціни і чи просядуть вони взагалі – сказати важко», - додав експерт.

На думку О.КОТЕНКА, посилення інфляції, пожорсткішання та обмеження кредитування цілком можуть спровокувати гострий фінансовий дефіцит і, щоб закрити свої проекти, забудовникам доведеться знижувати ціни. Оскільки і в забудовника є межа ліквідності, нижче за яку тільки банкрутство або вихід з ринку, додав він.

За його даними, сьогодні кількість операцій скоротилася, а ціни практично зупинилися в багатьох регіонах України, і основною серед зазначених вище причин стало скорочення іпотеки.

«А в разі зниження темпів інфляції, встановлення чіткого курсу валют і відновлення іпотеки, хай навіть не в тих обсягах, що в минулі періоди, найімовірніше, слід чекати стабільного стану ринку з цілком можливим літнім спадом цін у сегменті малогабаритного житла на 5-10%. Як варіант, в умовах зупинення інфляції та нестабільності іноземних валют цілком можливий перехід ринку нерухомості в гривневу зону. Ця тенденція особливо сильна сьогодні в сегменті оренди житлової нерухомості», - прогнозує О.КОТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2008 року Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня одразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.