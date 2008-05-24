Донецька міськрада відмінила своє рішення щодо україномовних шкіл

Учора 20-а позачергова сесія Донецької міської ради відмінила рішення попередньої сесії про недопущення планового збільшення україномовних шкіл в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради внесли зміни до пункту №2 рішення міськради від 20 травня "Про хід виконання Комплексної програми розвитку освіти в Донецьку 2006 – 2010 роки". (Пункт №2 передбачав недопущення планового збільшення україномовних шкіл – УНІАН). Замість цього пункту була внесена поправка наступного змісту: "Для задоволення потреб населення м. Донецька в здобуванні освіти на рідній мові, органам місцевого самоврядування ухвалювати рішення в установленому порядку про відкриття шкіл, класів, дитячих дошкільних установ і груп, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Донецька, з українською, російською мовами навчання, а також з мовами навчання національних меншин тільки за заявами батьків". За внесення цієї поправки проголосували більшість депутатів.

Відміна пункту №2 і внесення змін до його змісту було викликане тим, що на ім`я Донецького міського голови Олександра ЛУК`ЯНЧЕНКА надійшло 21 травня розпорядження міського прокурора Анатолія ОЛЬМЕЗОВА. У розпорядженні прокурор зажадав "негайно прийняти передбачені законом заходи з відміни рішення Донецької міськради", що стосуються Комплексної програми розвитку освіти в місті і пункту №2 про недопущення "планового збільшення числа учнів, що навчаються українською мовою, розширення мережі україномовних шкіл і класів; планового збільшення дитячих дошкільних установ і груп з українською мовою навчання".

Свої вимоги А.ОЛЬМЕЗОВ обгрунтовував тим, що Донецька міськрада своїм рішенням від 20 травня "вийшла за рамки даних йому повноважень, оскільки ухвалене рішення не відповідає Конституції і законам України".

Тому позачергова сесія міськради, розглянувши розпорядження прокурора, винесла дану ухвалу.