Експерт: українці втратять від ревальвації гривні мільярд доларів

Втрати населення від ревальвації гривні досягнуть близько 1 млрд. доларів США.

Про застерігає професор Інституту стратегічних оцінок Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ у своїй статті в тижневику «Дзеркало тижня» № 19 (698) від 24-30 травня.

«Йдеться про знецінення активів фізичних осіб, що сумарно становлять приблизно 22-24 млрд. доларів. З урахуванням чотиривідсоткової ревальвації втрати тільки для населення досягнуть близько 1 млрд. доларів», — заявив А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

Крім того, на його думку, значно поглибляться диспропорції між експортом та імпортом.

«Розглядаючи проблему своєчасності ревальвації гривни, що проводиться, не можна не враховувати і катастрофічне зростання дефіцитності торгового балансу: у першому кварталі поточного року експорт товарів зріс на 28,9%, а імпорт — на 44,5%. З проведенням ревальвації відповідні диспропорції поглибляться ще більше», — вважає експерт.

Він попередив, що втрати українських експортерів з урахуванням проведеної ревальвації значно зростуть. «У 2007 році експорт товарів і послуг становив 64 млрд. доларів, таким чином, йдеться про суму втрат, що становить майже 2,56 млрд. доларів», - сказав експерт.

Разом з тим, на його думку, офіційна ревальвація гривні до рівня 4,85 грн./дол. позитивно вплине на процес зниження інфляції.

«Необхідно враховувати, перш за все, позитивний вплив ревальвації на вирішення проблеми № 1 економічної політики — зниження інфляційного потенціалу української економіки, зокрема, цін на енергоносії, що імпортуються нами, технологічне оснащення тощо», — переконаний він.

На думку експерта, таким чином знижується навантаження на бюджет, пов`язане з обслуговуванням зовнішніх боргів України.