На шахті ”Краснолиманська” досі шукають сімох гірників

На шахті "Краснолиманська" в місті Родинське Донецької області рятувальники продовжують пошуки семи гірників, які перебували під землею під час учорашньої аварії.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні на 6.00 знайдено і піднято на поверхню тіла ще двох з чотирьох загиблих, які були знайдені одразу, але залишалися під завалом.

Аварійну шахтну виробку розгазовано, два відділення гірничих рятувальників продовжують аварійно-рятувальні роботи і пошук семи гірників.

У шахті працює експертна комісія з розслідування причин аварії.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня на шахті "Краснолиманська", у вентиляційній ходці другої західної лави пласта Л3 (тупикова виробка завдовжки 350 метрів) стався викид вугілля. Відрізаними виявились 14 осіб. З них троє шахтарів з отруєнням шахтними газами були госпіталізовані. Четверо загиблих піднято на поверхню, пошуки семи шахтарів тривають.