У Львові посилили охорону стадіону, де відбудеться матч плей-офф відбору Євро-2016 Україна - Словенія

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника обласного управління поліції Дмитро Загарія, пише Радіо Свобода.

"Сьогодні в нашому місті відбудеться надзвичайно важливий для збірної України футбольний матч, на якому будуть присутні президент України Петро Порошенко і президент Словенії Борут Пахор, а також понад 34 тисячі вболівальників. Від імені всіх поліцейських Львівській області я звертаюся до вас з проханням бути свідомими, толерантними, виваженими і ввічливими", – заявив Загарія.

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За його словами, правопорядок забезпечуватимуть близько тисячі поліцейських.

Раніше прес-служба президента повідомила, що Петро Порошенко вирушив з робочою поїздкою на Львівщину.

Очікується, що матч Україна-Словенія о 19:00 розпочнеться з хвилини мовчання за жертвами терактів у Парижі 14 листопада.