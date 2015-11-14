У Львові посилили охорону стадіону, де відбудеться матч плей-офф відбору Євро-2016 Україна - Словенія
У Львові в суботу посилили охорону стадіону «Арена Львів», де ввечері відбудеться перший матч плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи-2016 між національними збірними України та Словенії.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника обласного управління поліції Дмитро Загарія, пише Радіо Свобода.
"Сьогодні в нашому місті відбудеться надзвичайно важливий для збірної України футбольний матч, на якому будуть присутні президент України Петро Порошенко і президент Словенії Борут Пахор, а також понад 34 тисячі вболівальників. Від імені всіх поліцейських Львівській області я звертаюся до вас з проханням бути свідомими, толерантними, виваженими і ввічливими", – заявив Загарія.
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За його словами, правопорядок забезпечуватимуть близько тисячі поліцейських.
Раніше прес-служба президента повідомила, що Петро Порошенко вирушив з робочою поїздкою на Львівщину.
Очікується, що матч Україна-Словенія о 19:00 розпочнеться з хвилини мовчання за жертвами терактів у Парижі 14 листопада.