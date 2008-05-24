У Києві очікуються похолодання і грози

Інформація гідрометцентру

25 травня в Києві мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/сек., температура вночі +11...+13 градусів, удень +18...+20 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, удень місцями невеликий помірний дощ, місцями грози, вітер західний, 5-10 м/сек. Температура вночі +8...+13 градусів, удень +13...+18 градусів. У Карпатах уночі місцями невеликий дощ, удень місцями помірний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, удень +9...+14 градусів. У Моршині вночі місцями невеликий дощ, удень місцями помірний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, удень +16...+18 градусів. У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, удень місцями помірний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, удень +15...+17 градусів. У Сваляві вночі місцями невеликий дощ, удень місцями помірний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, удень +20...+22 градуси. На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/сек. Температура вночі +10...+15 градусів, удень +15...+20 градусів. У центрі України мінлива хмарність, уночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, удень без опадів, вітер -західний, 5-10 м/сек. Температура вночі +8...+13 градусів, удень +17...+22 градуси. На сході України мінлива хмарність, уночі короткочасний дощ, удень без опадів, вітер західний, 5-10 м/сек. Температура вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/сек. Температура вночі +11...+16 градусів, удень +20...+25 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/сек. Температура вночі +11...+16 градусів, удень +20...+25 градусів. У Ялті без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, удень +22...+24 градуси. 24 травня температура води в Чорному морі +16...+19 градусів, в Азовському морі +18...+24 градуса, у Дніпрі біля Києва +18 градусів. Газета по-українськи

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