На Черкащині святкують 360-річчя перемоги Богдана Хмельницького

Сьогодні у селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області урочисто відзначають 360-у річницю перемоги війська Богдана Хмельницького у Корсунській битві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, у святкуванні 360-ї річниці Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття беруть участь святійший Патріарх Київський і всієї України ФІЛАРЕТ, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО, міністр культури та туризму Василь ВОВКУН, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

На свято очікується приїзд Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як зазначив у своєму виступі О.ЧЕРЕВКО, “Корсунська битва була однією із визначних битв в історії України, яка остаточно розпаливши вогнище Національно-визвольної війни середини ХVII ст. сприяла створенню Української козацької держави”.

Голова облдержадміністрації розповів, що на виконання Указу Президента України від 1 лютого 2008 року «Про відзначення у 2008 році 360-ї річниці подій, пов’язаних із початком Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття» у Виграєві на благодійні кошти Івана АРТАЗЕЯ було збудовано церкву Покрови Пресвятої Богородиці, освячену цього дня Патріархом ФІЛАРЕТОМ. Також Патріарх відслужив молебень пам`яті загиблих за волю Україну.

У центрі Виграєва та в Гороховій Діброві, де відбувалася битва, урочисто відкрито пам’ятні знаки, присвячені цій події.