Рятувальники спростували інформацію про пожежу на луганській шахті

Гірничорятувальники спростували інформацію про те, що вчора була пожежа на Луганській шахті ім. 50-річчя СРСР (ВАТ "Краснодонвугілля").

Як уточнив УНІАН диспетчер Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, "пожежа на цій шахті була, але 23 березня, її було погашено, тоді все обійшлося без жертв і постраждалих".