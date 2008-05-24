Рятувальники спростували інформацію про пожежу на луганській шахті

16:01, 24 травня 2008
Суспільство
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"Пожежа була, але 23 березня..."

Гірничорятувальники спростували інформацію про те, що вчора була пожежа на Луганській шахті ім. 50-річчя СРСР (ВАТ "Краснодонвугілля").

Як уточнив УНІАН диспетчер Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, "пожежа на цій шахті була, але 23 березня, її було погашено, тоді все обійшлося без жертв і постраждалих".

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