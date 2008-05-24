Правоохоронці припинили контрабанду осетрини з Росії

Співробітники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Донецькій області в рамках операції "Нерест-2008" виявили контрабандну схему безперешкодних поставок риби та ікри осетрових порід з Російської Федерації через митний кордон України.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю ГУМВС, контрабандні риба та ікра переміщалися через митний кордон з подальшою реалізацією в Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

По даних фактах Маріупольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за ст.198 Кримінального Кодексу України (Придбання або збут майна, явно здобутого злочинним шляхом), а також за ст.249 КК (Незаконне заняття рибним промислом).

В рамках розслідування кримінальних справ за місцем проживання підозрюваних проведено обшуки, під час яких вилучено 20 кг чорної ікри, 15 кг червоної, 148 кг ікри щуки, понад 70 кг свіжомороженої риби осетрових порід.

Окрім цього, у підозрюваних вилучені жерстяні і пластикові місткості, які призначалися для розфасування рибопродуктів з метою їх подальшого збуту.

Всього на даному етапі операції, у зловмисників вилучено рибопродукції на суму понад 220 тис. грн.

У правоохоронних органах наголосили, що операція "Нерест-2008" триває.