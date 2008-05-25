Вінський розслідує причини ДТП в Житомирській області

Створено Урядову комісію для розслідування причин дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на 132-му кілометрі автодороги “Київ-Чоп” у Житомирській області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Як зазначається у повідомленні, перший віце-прем‘єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ затвердив склад Урядової комісії для розслідування причин ДТП та надання допомоги сім‘ям загиблих. Комісію очолив міністр транспорту та зв‘язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора вечері в Житомирській області на трасі “Київ-Чоп” сталася масштабна аварія: вантажний автомобіль SCANIA, яким керував громадянин Боснії та Герцеговини, рухаючись у напрямку м. Новоград-Волинський, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автобусом VOLKSWAGEN, що їхав у зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії загинуло 11 осіб – водій та пасажири маршрутки.

Водій вантажівки знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії лікарні.

За попередніми даними, причиною аварії був людський чинник.