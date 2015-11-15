В полоні у терористів залишаються 142 українці - Геращенко

В полоні у терористів залишаються 142 українця.

Про це народний депутат від "Блоку Петра Порошенко", уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала, що сьогодні з полону бойовиків були звільнені двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Пищев та Олександр Масленков.

"Питання про іх звільнення піднімалося і під час нашої останньої зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську , і під час скайп- конференції тристоронньої контактноі групи. Переговори по звільненню, як і всі попередні, проводили наші колеги з СБУ і міжвідомчого центру. ( дякую Івану Рудяку і всім причетним)", - сказала депутат.

Вона зазначила, що до операції по звільненню полонених була долучена місія Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Разом з тим, за даними Геращенко, в полоні у терористів залишаються 142 українця.

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"Намагаємося визволити в першу чергу декількох тяжкопоранених і тих, хто має проблеми зі здоров'ям, б'ємося за звільнення тих, хто в полоні вже багато місяців. Все непросто, але працюємо. Звільнення незаконно утримуваних - ключова тема нашої зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську, яка пройде 17 листопада", - підкреслила Геращенко.