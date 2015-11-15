З полону бойовиків звільнили двох українців – Порошенко

Про звільнення у своєму Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

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"Сьогодні двох заручників звільнили з полону бойовиків", - зазначив Петро Порошенко.

Сьогодні двох заручників звільнено з полону бойовиків. Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2015

У свою чергу радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі "112 Україна" розповів про те, що звільнені українці потрапили в полон недавно: "Операцію готували кілька днів, вели переговори, і сьогодні ми забрали 2 представників Міністерства з надзвичайних ситуацій. Вони вже знаходяться в безпечному місці, їх везуть в бік Краматорська. Це одні з тих хлопців, які нещодавно потрапили в заручники".

Відзначимо, в кінці жовтня Ірина Геращенко повідомляла про те, що в заручниках бойовиків залишаються 139 українців.