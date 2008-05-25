На польсько-українському кордоні утворилися кілометрові черги

У пунктах пропуску на польсько-українському кордоні утворилися довгі черги вантажівок.

Як передає кореспондент УНІАН, у пункті перетину кордону (ППК) «Дорохуськ-Ягодин» із боку Польщі стоїть 11-кілометрова черга.

За інформацією польської Митної Служби, на проходження митного контролю очікують понад 600 автомобілів, на виїзд із Польщі вантажівки змушені чекати більше 40 годин.

На в’їзд до Польщі вантажний автотранспорт очікує близько 4 години.

На ППК «Гребенне-Рава Руська» черга з українського боку становить 50 вантажівок, на в’їзд до Польщі водії чекають близько 10 годин.

У пунктах перетину кордону для легкових автомобілів затримка значно менша: на ППК «Дорохуськ-Ягодин» і «Зосін-Устилуг» на в’їзд до Польщі водії чекають близько 2 годин, у пункті «Гребенне-Рава Руська» черги автомобілів немає.