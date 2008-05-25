Успіх Діми Білана Путін назвав тріумфом всієї Росії

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін привітав співака Діму Білана з перемогою в конкурсі «Євробачення-2008», який проходив в Бєлграді. Про це повідомив журналістів прес-секретар прем`єра Дмитро Песков.

У вітальній телеграмі, зокрема, йдеться, що «ця перемога стала можливою завдяки напруженій роботі і зусиллям всієї команди». «Це не тільки особистий успіх Діми Білана, але й ще один тріумф всієї Росії», - вважає Путін.

Перемога Діми Білана дозволить Росії стати місцем проведення конкурсу «Євробачення» в 2009 році.

Раніше Діму Білана привітав з перемогою в конкурсі «Євробачення-2008» президент РФ Дмитро Медведєв.

Газета.ру