Успіх Діми Білана Путін назвав тріумфом всієї Росії
11:43, 25 травня 2008Суспільство
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«Євробачення 2009» прийматиме Москва
|Діма Білан
У вітальній телеграмі, зокрема, йдеться, що «ця перемога стала можливою завдяки напруженій роботі і зусиллям всієї команди». «Це не тільки особистий успіх Діми Білана, але й ще один тріумф всієї Росії», - вважає Путін.
Перемога Діми Білана дозволить Росії стати місцем проведення конкурсу «Євробачення» в 2009 році.
Раніше Діму Білана привітав з перемогою в конкурсі «Євробачення-2008» президент РФ Дмитро Медведєв.
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