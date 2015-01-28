На Тернопільщині правоохоронці облаштують 18 блокпостів

У Тернопільській області правоохоронці облаштують 18 блокпостів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, доповідаючи на сесії обласної ради про готовність Тернопільщини до посиленого режиму несення служби, повідомив в.о. начальника УМВС у Тернопільській області Олександр Богомол.

За його даними, наразі закінчено облаштування лише одного блокпосту – у Заліщиках.

«Цей блокпост діятиме постійно», – зазначив Богомол.

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За його даними, всі блокпости буде обладнано камерами відеоспостереження.

Вартість облаштування одного блокпоста, зауважив Богомол, складає 60 тис. грн, з них 25 тис. грн становить встановлення відеокамер.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України посилити патрулювання вулиць і забезпечити безпеку громадян.