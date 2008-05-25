Рівненські депутати вирішили продати міжнародний аеропорт

Рівненська обласна рада ухвалила рішення щодо відчуження цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Рівне».

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято на сесії облради 23 травня.

Депутати розглядали три пропозиції: продати аеропорт, приватизувати його або передати у державну власність. Більшістю голосів після тривалого обговорення більшість депутатів облради підтримали пропозицію облдержадміністрації щодо продажу на аукціоні цілісного майнового комплексу аеропорту.

Головними умовами продажу аеропорту є збереження його міжнародного статусу, вкладення у його розвиток інвестицій на суму не менше як 10 млн. грн. та збереження існуючої кількості робочих місць. Крім того, майбутнім власником аеропорту має бути компанія з досвідом авіаперевезень не менше ніж три роки.

Директор підприємства Володимир ЯКОБЧУК в інтерв’ю журналістам висловив думку, що краще було б передати аеропорт у державну власність, як того вимагає Кабінет міністрів, тим більше, що існує велика ймовірність включення рівненського аеропорту як резервного для обслуговування заходів у рамках чемпіонату Європи з футболу 2012 року.