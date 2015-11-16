"Вони одними з перших зустрілися з ворогом у Криму": Порошенко і Турчинов привітали морських піхотинців зі святом

У привітанні Порошенка йдеться, що українські чорні берети завжди були і залишаються елітою ЗСУ.

"Одними з перших вони зустрілися з підступним ворогом на нашій кримській землі і з честю пройшли випробування на мужність, патріотизм, вірність військовій присязі і народу України", - зазначив президент.

За його словами, сьогодні морські піхотинці ефективно вирішують ключові завдання захисту Вітчизни у ході антитерористичної операції і своєю рішучістю, налаштованістю на перемогу забезпечують оборону на Маріупольському напрямку і є потужним фактором стабілізації ситуації в південних регіонах України.

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"З болем у серці схиляємо голови перед світлою пам'яттю героїв — військових моряків, які до кінця виконали свій священний обов'язок і віддали життя за єдність і мирне майбутнє України. Вічна їм слава! Від імені українського народу сердечно дякую особовому складу морської піхоти за героїзм, вірність військовим традиціям, відвагу і самовідданість. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробуту і непохитної віри в перемогу", - зазначив глава держави.

У свою чергу Турчинов зауважив, що це зовсім «молоде» свято, йому лише рік.

"Пам'ятаю, як у свій день народження, перебуваючи на посаді в. о. президента, 31 березня 2014 року підписав указ про впровадження Дня морської піхоти. Тоді російські окупанти почали агресію в Криму, і морські піхотинці до останнього захищали свої позиції, мужньо і стійко тримаючи оборону", - зазначив він.

Секретар РНБО наголосив, що так само мужньо і наполегливо морські піхотинці захищають Україну на сході, захищаючи від ворога рідну землю під Маріуполем на найбільш небезпечних напрямках.

"Морська піхота - це завжди хоробрість, мужність і відданість. Сьогодні, коли відроджуються наші Збройні сили, на вас, воїни - морські піхотинці, покладена велика частина відповідальності за долю країни", - зазначив Турчинов.