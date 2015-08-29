Українські ВМС проводять тактичні навчання

Військово-морські сили проводять у північно-західній частині Чорного моря і в південній частині Одеської області комплекс тактичних навчань.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Заходи з 26 до 31 серпня проходять у відповідності до розпорядження командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Сергія Гайдука щодо раптової перевірки готовності сил і військ до виконання поставлених завдань, які були підняті за сигналом "Тривога" з метою розгортання у найкоротші терміни у районах виконання завдань.

До заходів залучено близько 10 кораблів і катерів, близько 10 літальних апаратів, підрозділи морської піхоти і артилерійські підрозділи військ берегової оборони флоту, загалом близько тисячі чоловік особового складу.

В рамках навчань берегові артилеристи успішно виконали вогневі завдання з ураження морських цілей на максимальній дистанції.

Тактичними групами кораблів і катерів відпрацьовані дії з посилення охорони державного кордону, ізоляції узбережжя визначеного району.

Групою кораблів проведена висадка тактичного десанту на необладнане узбережжя, здійснено посилення охорони та оборони військово-морських баз та цивільних портів, виконано вправи бойових стрільб в морських полігонах бойової підготовки.

Крім того, відбулося тактичне навчання з висадки повітряного десанту, в ході якого морські піхотинці взяли під контроль визначений район.

Окрім заходів навчально-бойової діяльності, проводяться також заходи військово-патріотичної спрямованості.

Так, 29 серпня на причалі порту міста Ізмаїл відбувається низка заходів за участі двох кораблів ВМС ЗС України, а також особового складу морської піхоти і флотських музикантів. Зокрема, до 17:00 відкриті для відвідування мешканцями і гостями міста середній десантний корабель "Кіровоград" і рейдовий тральщик "Генічеськ".

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Крім того, заплановано показовий виступ військовослужбовців з рукопашного бою, а також концерт оркестру Центру військово-музичного мистецтва ВМС.