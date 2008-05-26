Виборчком ще не отримував протоколів з ”мокрими” печатками

Київська міська територіальна виборча комісія передбачає отримати перші протоколи з “мокрими” печатками з районів на виборах Київського міського голови та Київради сьогодні після 9 ранку.

Про це повідомив журналістам секретар тервиборчкому Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ.

«Перші протоколи очікуємо після 9 ранку», - сказав він.

За словами Ю.ЛОЗОВСЬКОГО, зараз активно надходить інформація про результати голосування з Шевченківського та Солом’янського районів столиці. Однак дуже повільно надходять дані з Дарницького району. «Є багато повернень: районні ТВК повертають на доопрацювання, перерахунок», - пояснив Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ.

Він також поінформував, що є офіційні скарги щодо проведення голосування, але в них не йдеться про серйозні порушення. «Це на вибори не вплине», - зазначив секретар комісії.

Щодо явки виборців, то, за його словами, вже надійшла інформація з останніх двох районів – Деснянського і Дарницького. Однак повну інформацію він пообіцяв надати пізніше, пославшись на те, що точних цифр не пам’ятає. «В принципі вибори відбулись», - підкреслив Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ.