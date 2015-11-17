Оксфордський словник назвав словом року емодзі "обличчя зі сльозами радості"
13:19, 17 листопада 2015Суспільство
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У 2015 році Оксфордський словник англійської мови, вперше назвав словом року "emoji" — значок, який офіційно називається "обличчя зі сльозами радості".
Слово року за версією Оксфордського словника / oxforddictionaries.com
Емодзі словник визначає як невелике цифрове зображення або іконку, яка використовується в електронних засобах зв'язку для вираження ідеї або емоції, пише Лента.ру з посиланням на сайт словника.
Слово є запозиченням з японського (絵 — картинка і 文字 — знак, символ), а його популярності сприяла подібність з англійським словом эмотікон (аналогічна піктограма для вираження емоцій, але складена з друкарських знаків — повний синонім російського смайлика).
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У 2015 році спостерігався зліт популярності емодзі — з листування підлітків вони дійшли навіть до блогів офіційних осіб.
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