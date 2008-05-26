«Журналісти проти депутатів» лякають бензиновою кризою

Громадське об`єднання «Журналісти проти депутатів» виступає проти можливого призначення народного депутата України (фракція БЮТ), члена парламентського Комітету з ПЕК Сергія ПАШИНСЬКОГО головою правління ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) і заявляє, що у разі його призначення в країні може виникнути нова криза на ринку нафтопродуктів.

Про це заявив медіа-експерт, засновник громадського об`єднання «Журналісти проти депутатів» Володимир ПЕТРОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.ПЕТРОВА, він має інформацію, що на майбутніх зборах акціонерів «Укртатнафти», які призначені на 29 травня, може відбутися зміна керівництва компанії, і С.ПАШИНСЬКИЙ буде призначений на посаду голови правління «Укртатнафти».

«Дуже скоро в Україні почнеться «бензинова» криза, і винуватцем буде ПАШИНСЬКИЙ», - зазначив В.ПЕТРОВ.

Він також повідомив, що об`єднання «Журналісти проти депутатів» зняло фільм про С.ПАШИНСЬКОГО, в якому показані ключові моменти його кар`єри.

Як зазначається в поширеному на прес-конференції прес-релізі, «до фокусу уваги авторів фільму потрапили ключові моменти кар`єри ПАШИНСЬКОГО. Серед них - і кримінальна справа за звинуваченням у шахрайстві з фінансовими ресурсами на посаді заступника голови «Ощадбанку» з нанесенням державі значного матеріального збитку - 3 900 000 доларів США і 1 717 000 гривень (пізніше справа була перекваліфікована – ПАШИНСЬКОМУ інкримінувалася халатність, а Печерський суд звільнив героя фільму від кримінального покарання з формулюванням «за обставинами, що змінилися»), і дії Сергія Володимировича під час «цукрової» і «м`ясної» криз на посаді генерального директора «Укррезерву», що ледь не привели до розорення вітчизняних виробників, і інші скандальні історії з фінансовими махінаціями».

У фільмі подробиці кар`єри і перспективи С.ПАШИНСЬКОГО на новій посаді коментують як сам герой фільму, так і експерти: народні депутати Олександр ГУДИМА і Святослав ОЛЕЙНИК, голова Української аграрної федерації Леонід КОЗАЧЕНКО, виконавчий директор компанії UPECO Сергій КУЮН.

Також у прес-релізі наголошується: «враховуючи, що «Укртатнафта» входить до числа лідерів нафтопереробної промисловості України, а Кременчуцький нафтопереробний завод - один із найбільших в Україні, уряд ризикує допустити людину, що має скандальний досвід керівництва, до впливу на весь паливний ринок України».

Як повідомляв УНІАН, на 14 березня ц.р. у Кременчуку були заплановані збори акціонерів ЗАТ «Укртатнафта», проте, за інформацією компанії, збори не відбулися через відсутність кворуму - ніхто з акціонерів не реєструвався, що зафіксовано в протоколі Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Акціонери ЗАТ «Укртатнафта» на загальних зборах 29 травня планують розглянути питання про розподіл прибутку за 2006-2007 роки, а також питання зміни органів управління і контролю підприємства, зокрема, наглядової ради, ревізійної комісії і правління. Всього до порядку денного включено 13 питань.

Останніми роками на «Укртатнафті» була конфліктна ситуація навколо керівництва компанії. Нинішній голова правління Павло ОВЧАРЕНКО очолював «Укртатнафту» в 2003-2004 роках. У жовтні 2007 року він повернувся до керівництва підприємством за рішенням Сумського апеляційного суду про поновлення його на посаді. У проміжку з 2004 по жовтень 2007 р. головою правління ЗАТ був Сергій ГЛУШКО. У зв`язку з цим «Татнефть», що була основним постачальником сировини на підприємство, припинила відвантаження сировини на завод.

ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі й передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна та земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ «Татнафта»), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».