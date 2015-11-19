Яценюк розповів, що змусило його почати курити
12:21, 19 листопада 2015Суспільство
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Прем'єр-міністр шкодує, що це дуже шкідливо для здоров'я.
Арсеній Яценюк курить / vchaspik.ua
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пояснив походження фотографії, на якій він курить після інвестиційної конференції у США.
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"Так я курю вже два роки, що дуже погано для здоров'я. Закурив під час Майдану, хоча до цього десять років не курив", - пояснив Яценюк в інтерв'ю виданню "Фокус".
Відзначимо, раніше в деяких ЗМІ з'явилися знімки, на яких український прем'єр зображений з цигаркою біля входу на інвестиційну конференцію в США.
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