Яценюк розповів, що змусило його почати курити

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пояснив походження фотографії, на якій він курить після інвестиційної конференції у США.

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"Так я курю вже два роки, що дуже погано для здоров'я. Закурив під час Майдану, хоча до цього десять років не курив", - пояснив Яценюк в інтерв'ю виданню "Фокус".

Відзначимо, раніше в деяких ЗМІ з'явилися знімки, на яких український прем'єр зображений з цигаркою біля входу на інвестиційну конференцію в США.