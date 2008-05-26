Порошенко: офіційний курс має бути максимально близьким до реального

Рада Національного банку України за два тижні розгляне питання про встановлення меж валютного коридору.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ради НБУ України Петро ПОРОШЕНКО повідомив журналістам у понеділок, що на сьогоднішньому засіданні правління НБУ подало на розгляд ради НБУ свої пропозиції про межі валютного коридору.

Із членів ради НБУ створена робоча група, яка вивчить ці пропозиції, а також їх вплив на економіку країни. І за два тижні на засіданні ради Нацбанк ухвалить рішення з цього питання.

При цьому П.ПОРОШЕНКО відмовився назвати запропоновані правлінням НБУ межі валютного коридору.

Крім того, голова ради НБУ вкотре заявив, що в Україні необхідно припинити практику існування двох валютних курсів (офіційного і курсу на міжбанку). Він також підкреслив, що офіційний курс має бути максимально наближеним до реального курсу, який формується на ринку.

П.ПОРОШЕНКО не виключив, що надалі офіційний курс гривні до іноземних валют може змінюватися щодня.