На виборах до Київради порахували результати з 777 дільниць

За даними опрацювання протоколів із 777 виборчих дільниць Блок Леоніда Черновецького на виборах до Київради набирає 30,03% голосів, БЮТ – 22,49%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія о 21.00.

За цими даними, Блок Кличка набирає 10,49% голосів виборців, Блок Литвина – 8,10%, “Громадський актив Києва“ - 5,79%, Партія регіонів – 4,02%. Також 3% бар’єр долає Блок Катеринчука, який отримав 3,40%.

Інші партії та блоки, за даними опрацювання протоколів із 777 дільниць, набирають менше 3%.

Всього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.