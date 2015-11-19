На Донеччині затримали бойовика диверсійної бригади "Беркут"

Як йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, головним завданням цього терористичного угруповання є проведення диверсійних акцій поблизу лінії розмежування і на підконтрольній Україні території.

При затриманні у бойовика вилучено бойову гранату і засоби зв'язку.

Читайте такожУ Мар'їнці затримали двох втікачів з терористичного батальйону "Восток"

Слідчим відділом Управління СБУ в Донецькій області відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові оперативно-слідчі дії.

Читайте такожСБУ заблокувала канал міжнародного телефонного зв’язку терористів "ДНР" та "ЛНР" із російськими кураторами