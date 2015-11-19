На Донеччині затримали бойовика диверсійної бригади "Беркут"
16:50, 19 листопада 2015Суспільство
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Поблизу села Зайцеве Артемівського району Донецької області Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями затримали бойовика незаконного збройного угруповання "Беркут" терористичної організації "ДНР".
REUTERS
Як йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, головним завданням цього терористичного угруповання є проведення диверсійних акцій поблизу лінії розмежування і на підконтрольній Україні території.
При затриманні у бойовика вилучено бойову гранату і засоби зв'язку.
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Слідчим відділом Управління СБУ в Донецькій області відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України.
Тривають першочергові оперативно-слідчі дії.
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